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Konuralp'a Mücahit madalyası

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Konuralp'a Mücahit madalyası
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Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos 1976 yılı öncesi mücahitlik görevini yapmış Hüseyin Konuralp'a diğer tüm kahramanlar gibi mücahitlik yıllarında vatan savunmasına yaptığı katkılardan dolayı, Mücahit madalyasını takdim etti.
 
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