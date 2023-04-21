Konuralp'a Mücahit madalyası

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos 1976 yılı öncesi mücahitlik görevini yapmış Hüseyin Konuralp'a diğer tüm kahramanlar gibi mücahitlik yıllarında vatan savunmasına yaptığı katkılardan dolayı, Mücahit madalyasını takdim etti.
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