Konuralp'a Mücahit madalyası

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos 1976 yılı öncesi mücahitlik görevini yapmış Hüseyin Konuralp'a diğer tüm kahramanlar gibi mücahitlik yıllarında vatan savunmasına yaptığı katkılardan dolayı, Mücahit madalyasını takdim etti.

