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Konteyner yola düştü

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Mutluyaka kavşağı yakınlarında TIR’ın taşıdığı konteyner ev, yola düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı

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Konteyner yola düştü
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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağı yakınlarında, TIR üzerinden yola düşen konteyner, polisin emniyet tedbirleri sonrasında olay yerinden kaldırıldı.
Dün saat 13.00 sıralarında 24 yaşındaki Emre Özer yönetimindeki TMU 983 plakalı TIR aracın üzerinde taşınan konteyner (hazır ev), halatlarının kopması sonucu TIR üzerinden yol kenarına düştü. Olayda yaralanan olmadı.
 
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