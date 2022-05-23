Kont Valentin, bu yaz sezonuna yine damga vuracak

En kaliteli ürünleri halkın hizmetine sunan spor ve klasik erkek giyimin öncü ismi Kont Valentin, bu yaz sezonuna yine damga vurmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde erkek giyimde kaliteli ürün ve marka denilince akla gelen mağazalardan olan Kont Valentin bu yaz sezonuna yine adaya damga vuracak.En kaliteli ürünleri Ada halkının hizmetine sunmayı kendine görev edinen Kont Valentin mağazası yaz aylarının rahatlığını bilen müşterilerinin uğrak adresi olmaya devam ediyor.Kont Valentin mağaza sorumlularının verdiği bilgiye göre, keten ürünlerin rahatlığının artik takım elbiselerde de ön rollerde olduğuna dikkat çekerek, bu yaz siyah ve krem tarzı keten ürünlerin modası olduğunu belirttiler.Spor ve klasik erkek giyimin öncü ismi Kont Valentin çok kısa süre sonra Mağusa'da da halkın hizmetinde olacağı bildirildi.