banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Komite “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Meclis Genel Kurul’na sevk etti

banner476

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

banner825
Komite “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Meclis Genel Kurul’na sevk etti
banner931
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
 
Komite bugün saat 09.45’te UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.
 
Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in öneri sahibi olduğu “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
 
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

(HUR/GÜL) Fotoğraflı 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.