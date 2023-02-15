Mağusa Palm Beach bölgesindeki Deniz Yıldızı Apartmanı sakini Akademisyen Şölen Külahçı, binaya hiçbir tadilat ve sağlamlaştırma yapmadığına dikkat çekti

Mağusa‘da Laguna bölgesinde bulunan Vakıflar İdaresi yönetimindeki Deniz Yıldızı Apartmaları‘nın sakinlerinden Akademisyen Şölen Külahçı, 50 yıldır kira toplanmasına ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin (KTMMOB) “binanın yıkılması değil güçlendirilmesi” gerektiğine dair raporu bulunmasına rağmen Vakıflar’ın binaya hiçbir tadilat ve sağlamlaştırma yapmadığını, sosyal medyaya düşen fotoğraflardaki kolonların da bu yıkımın iknası için bilinçli zarara uğratıldığının iddia edildiğini ve konuyla ilgili polise şikayette bulunacaklarını kaydetti

Şölen Külahçı'nın paylaşımı şöyle:

Dün, (önceki gün) Laguna’nın hukuki durumu ile ilgili bir dava vardı. Bu davada verilen kararın beğenilmemesi üzerine sosyal medyada bu haberdeki fotoğraflara benzer fotoğraflar yayınlandı. Laguna sakinleri, iki yıla aşkın bir suredir manevi şiddet görmektedir. Elli yıldan bu yana, kiracılardan kira ve aidat alan Vakıflar otoritesinin binaya hiçbir tamirat yapmaması üzerine binanın sağlamlaştırılması gerektiğine dair bir rapor hazırlanmış olmasına bu raporu halka yanlış lanse ederek binanın yıkılmak üzere olduğu söylenmektedir. KTMMO’nun verdiği rapor binanın güçlendirilmesi gerektiğine ilgilidir. Haberinizde yer alan fotoğrafların çekilmesi için kolonlar kasten kırılmış ve buradaki insanların hayatı tehlikeye atılmıştır. Depremin ertesi günü çekilmiş olan Vakıflara da gönderilen fotoğraflarda böyle bir hasar bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmak için kasten verilen bu hasar ile ilgili olarak polise suç duyurusunda bulunulacaktır. Halkı yanıltmak ve davayı zayıflatmak için yapılan bu oyunlara gelmemek gerekmektedir. Laguna sakinleri, binanın güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindedir ve bunu defalarca Devletin tüm mertebelerindeki yetkililerden yazılı ve sözlü olarak talep etmiştir. Talep etmeye devam etmektedir. Şimdi soruyorum size binaya bakmakla yükümlü olan bir otoritenin bunu yapmayarak, binada yaşayanlara alternatif de sunmayaraka onları kaderine terk etmesinin suçlusu kimdir?

