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Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı

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Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı’nın düzenlediği Onur Gecesi’ne katıldı.

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Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
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Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı’nın düzenlediği Onur Gecesi’ne katıldı.


Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen geceye Kasım 2022 – Kasım 2023 döneminde bağış yapan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na kayıtlı 11 donör, ada genelinde ise 53 donör ile yakınları ve Vakıf yöneticileri ile personeli katıldı.
Geceye katılan Kıbrıslı Türk kök hücre donörlerinin adları Yunus Macit, İsmet Özgem, Utku Ergin, Abdullah Tin, Ali Solelgil, Ali Uzcan, Kemal Evmez, Ramazan Akıllıoğlu, Nurcan Karabekir ve Güney Saramalı olarak duyuruldu.
 
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