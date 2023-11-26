KÖDER'in 21. belgeselinde Gülten Feridun anlatılıyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “hayatımıza değer katan kadınların” yansıtıldığı yapım serisinin 21.’sinde sivil toplum hizmetleriyle tanınan Gülten Feridun anlatılıyor.

KÖDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinde uzun yıllar önemli çalışmalar yapan ve yardımseverliğiyle topluma örnek olan Gülten Feridun’la ilgili çekilen belgesel çekimleri bu ay tamamlandı.

Belgeselde Feridun’la yapılmış röportajlar ve Feridun’un arşivinden belgeler yer alıyor.

