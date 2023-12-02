Klima, soba lüks! Battaniyelere sarılın!

Hava sıcaklıklarının iyice düştüğü kış günlerinde, elektrik tariflerine yapılan zam, vatandaşın canını oldukça sıktı.

Alım gücü günden güne eriyen vatandaş borç harç içerisinde hayatını idame etmeye çalışırken, UBP-YDP-DP hükümeti önceki gün elektriğe yılın dördüncü zammını yaptı.

Elektrik zamlarını otomatiğe bağlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), elektrik tariflerine bir zam daha yaptı.

1 Kasım’da elektrik tarifelerine gelen %15’lik zammın ardından, 1 ay sonra yeniden zam yapıldı. %7’lik zam, dünden itibaren geçerli oldu.

Yıl içerisinde Temmuz, Ağustos, Kasım ve son olarak Aralık ayından itibaren geçerli olacak yeni zam, yılın 4’üncü elektrik zammı oldu.

Kurumun yaptığı zam duyurusunun ardından HALKIN SESİ ’ne konuşan ve sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Vatandaşlar, “Bu hükümet artık gitmeli, yapılan peşi sıra zamlar bizi bitirdi. Ekmek, tüp gaz, elektrik ve vatandaşın temel ihtiyacı her şeyi ulaşılmaz hale getiren bu beceriksiz hükümeti artık görmek istemiyoruz” dedi.

VATANDAŞIN BELİ DOĞRULAMIYOR

Hava sıcaklıklarının iyice düştüğü kış günlerinde, elektrik tariflerine yapılan zam, vatandaşın canını oldukça sıktı.

Temel tüketim maddelerine ardı ardına gelen zamlar vatandaşın belini iyice bükmüş durumda. Alım gücünün dibe vurduğunu ifade eden yurttaş, “Ardı arkası kesilmeyen zamlar karşısında artık ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halka karşı sırtını döndüğünü belirten bazı vatandaşlar, halkını düşünmeyen hükümet istemediklerini söyledi.

Soğuk kış günlerinde yapılan %7’lik elektrik zammının insafsızca olduğuna işaret eden vatandaşlar, “Ya üşümemek için elektrik faturalarına işleyeceğiz ya da soğukta hasta olup doktor ve ilaç parası için işleyeceğiz. Kış aylarında bu insanlar ne yapacak?” diye düşünen yok sözleriyle tepkisini dile getirdi.

