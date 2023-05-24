“KKTC’yi gözümüz gibi korumalıyız”

Özel Kuvvet Görev Komutanlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’yi ve kurumlarını gözümüz gibi korumalıyız” mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Kuvvet Görev Komutanlığı’nda “Kıbrıs Türk tarihi ve egemen eşit iki devlet” konulu bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrası Kıbrıs Türk halkının oluşturduğu düzenli ordusu olduğuna dikkat çekerek, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulana kadar büyük mücadeleler verildi. Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları ve Türkiye’den adaya silah getiren bereketçiler, büyük zorluklara hayatlarını adayarak, Kıbrıs Türk halkına hizmet verdi” dedi.Osmanlı İmparatorluğu’nun binlerce şehit vererek Venediklilerden Kıbrıs adasını aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571-1978 arası 357 yıl boyunca Kıbrıs’ı yönettiğini ancak tarihin hiçbir döneminde Kıbrıs’ı Rum-Yunan ikilisinin yönetemediğini ve Kıbrıs’ın Helen adası olmadığını vurguladı.1960 anlaşmalarına göre Kıbrıslı Rumlar ne kadar eşitse Kıbrıslı Türkleri’nde o kadar eşit olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemenlik olamadan yapılan anlaşma, buz üstüne yazılan yazıya benzer. Zamanla yok olup gideriz” diye konuştu.Tatar “Kıbrıs’ta varlığımızın devamı için egemenliğimizi ve devletimizi savunacağız. Kıbrıs sorununun çözümü, iki eşit ayrı egemen devletle yapılabilir.KKTC’yi ve kurumlarını gözümüz gibi korumalıyız. KKTC’nin savunması ve asayişi için üstün bir gayret içinde çalışan Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına teşekkür ederim.” dedi.