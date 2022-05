KKTC’ye Rus ve Ukraynalı akını

Ocak-Nisan döneminde ülkeye 27 bin 451 Rusya vatandaşı ile Ukrayna vatandaşı geldi. Geçen yılın ilk dört aylık döneminde Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan her iki ülke vatandaşlarının toplam sayısı sadece 518 kişiydi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında her iki ülke vatandaşları Kuzey Kıbrıs’ta daha görünür hale geldi.KKTC’ye son iki ayda gerek Rusya Cumhuriyeti gerekse Ukrayna Cumhuriyeti uyruklu binlerce yolcunun giriş yaptığı saptandı. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Ocak-Nisan döneminde hava ve deniz limanları ile kara giriş kapılarını kullanarak 27 bin 451 Rusya vatandaşı ile Ukrayna vatandaşı geldi.Resmi istatistikler geçen yılın ilk dört aylık döneminde Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan her iki ülke vatandaşlarının toplam sayısının sadece 518 kişi olduğunu gösteriyor. Rakamlara göre 2022’de gelenler, 2021’de gelenlerden %5,200 (5 bin 200) oranında daha fazla. 2020’de ise 4 aylık dönemde bu ülkelerden 20 bin 519 kişi ülkeye gelmişti. Rus ve Ukraynalılar hava-deniz limanlarından gelenlerin %8,5’ini, kara kapılarından gelenlerin ise %5,2’sini oluşturuyor.2022’nin Ocak ve Şubat aylarında düşük düzeyde saptanan Rus ve Ukraynalılar, 24 Şubat tarihinde bölgede başlayan savaş sonrasında giderek artış gösterdi.Veriler Ocak-Nisan döneminde ülkeye hava ve deniz limanlarından 3 bin 924 Rus, 2 bin 225 Ukraynalının geldiğini gösterirken, aynı sürede kara giriş kapılarından 13 bin 181 Rusya, 8 bin 121 Ukrayna vatandaşı giriş yaptı. Toplamda ise aylık sürede Kuzey Kıbrıs’a 17 bin 105 Rus, 10 bin 346 Ukraynalı giriş yaptı. Resmi veriler, çıkış yapanların sayısı konusunda bilgi içermiyor. Rusya-Ukrayna savaşının KKTC’ye bu ülkelerden gelenlerin trafiğini hangi düzeyde artırdığı aylarda daha da netleşecek. Ancak, ülkede son dönemlerde her iki ülke vatandaşlarının daha görünür hale geldiği dikkati çekiyor.