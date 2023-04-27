KKTC’nin yardımı onurlandırıldı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki depremde kurtarma çalışmalarına KKTC’den katılanlara madalya ve nişan verdi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine yönelik olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Törene KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da katıldı. Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Halkı'nın sergilediği destek ve dayanışmadan ötürü Büyükelçi Korukoğlu'na takdir belgesi, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Attilla Karaca, Piyade Albay Ufuk Hilmi Orhan, İstihkam Binbaşı Güven Karabıyık ile Piyade Binbaşı Vedat Özerkin'e madalya ve nişan tevdi edildi.

