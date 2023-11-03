“KKTC’nin kabul görmesiyle yatırımlar arttı”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin daha fazla kabul görmesiyle yatırımların da attığını söyledi ve ekledi: “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresi değişti”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bafra’da düzenlenen İskele İlçesi muhtarları toplantısına katıldı.

Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağları kopartacak, Avrupa Birliği içinde eritecek ve zamanla varlığı tehdit edecek federal temelde çözümden vazgeçildiğini dile getirdi.

Yeni siyasetin, iki eşit egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşma olduğunu anlatan Tatar, iki devlet zemininin güçlendiğini, ülkeye yatırımların yapıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olmasıyla zeminin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Maraş açılımının yapıldığını ve ekonomik olarak gelişime büyük destek verildiğini aktardı.

Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresinin değiştiğini dile getiren Tatar, kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Ülkenin en güzel bölgesindeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, alt yapıda ve inşaat sektöründe gelişim sağlandığını ancak çevrenin korunup gerekli tedbirlerin de alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ülkede iş yapacak hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, liyakata dayalı bir düzen olması gerektiğine de dikkat çekti; üretim, katma değerin artması, fırsat eşitliği, eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörüyle gelişim sağlanabileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha fazla kabul görmesiyle yatırımların da attığını dile getiren Tatar, “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Yatırım ikliminin artması ve Türkiye’nin desteği gelişimde önemlidir. İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Tanınmayan ülkenin politikası iflas edecek” diyenlerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 144 farklı ülkeden öğrenci, 100 den fazla ülkeden turist ve yatırımcı geldiğini belirtti.

Tatar, devletin muhtarlık binaların yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

