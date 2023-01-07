“KKTC’nin bağımsızlığının yılmaz bekçileriyiz”

Gazimağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törende Celp adına konuşan Asteğmen İsmail Çeler vatanın birlik ve bütünlüğünü sürdürmek için canlarını feda etmekten kaçınmayan atalarının kutsal emanetini devralmaktan gurur ve şeref duydukalrını kaydetti.
Çeler, milletin vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceklerini, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının, bölünmez bütünlüğünün yılmaz bekçileri olacaklarını ve Atatürk ilkelerinden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.