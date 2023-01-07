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“KKTC’nin bağımsızlığının yılmaz bekçileriyiz”

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“KKTC’nin bağımsızlığının yılmaz bekçileriyiz”
Gazimağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törende Celp adına konuşan Asteğmen İsmail Çeler vatanın birlik ve bütünlüğünü sürdürmek için canlarını feda etmekten kaçınmayan atalarının kutsal emanetini devralmaktan gurur ve şeref duydukalrını kaydetti.
Çeler,  milletin vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceklerini, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının, bölünmez bütünlüğünün yılmaz bekçileri olacaklarını ve Atatürk ilkelerinden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.
 
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