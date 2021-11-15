Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında egemen, özgür ve korkusuz olarak yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’den vazgeçilemez” vurgusu yaptı





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun halkın mücadelesinin taçlandığı gün olduğunu belirterek, “KKTC, halkımızın onuru, şerefi, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu emaneti ayaklar altında çiğnetmemek de bizlerin en büyük görevidir” dedi.

“Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında egemen, özgür ve korkusuz olarak yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’den vazgeçilemez” vurgusu yaptı.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı resmi kutlamaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sonrasında ulaşılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıl dönümünü ilk günün coşkusu ve heyecanıyla bir kez daha kutladıklarını belirterek, “KKTC’nin kuruluşu, halkımızın mücadelesinin taçlandığı gündür” vurgusu yaptı.

“Bu günlere ulaşmamız kolay olmadı. Halkımız çok büyük acılar çekti, çok büyük bedeller ödedi” diyen Tatar, “KKTC’nin temellerinde kan ve can vardır. KKTC, halkımızın onuru, şerefi, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu emaneti ayaklar altında çiğnetmemek de bizlerin en büyük görevidir” şeklinde konuştu.

“Rum tarafının federasyon anlayışı Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmak, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmak ve halkımızı azınlık yapmayı içerirken, bunları kabul etmemiz mümkün değildi” diyen Tatar, “Değişmeyen Rum zihniyetine göre; Kıbrıs Türk halkı Rum’a eşit değildir, Kıbrıs Türk halkı azınlıktır, egemenlik hakkı olamaz, devlet yönetiminde eşit haklara sahip olamaz. Bunları da kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin 38 yılda yönetsel, yargısal ve tüm diğer kurumları ile demokrasinin ve halk iradesinin esas alındığı çağdaş bir yapıya ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC tanınmamış olsa bile bir gerçektir ve vardır. Var olmaya da devam edecektir. Anavatan Türkiye ise en büyük gücümüzdür” dedi.

Tüm dünyayı etkisine alan, ülkelerin ekonomisini ve sosyal yapılarını olumsuz etkileyen pandemi sürecinin KKTC’yi de etkisine aldığını, sektörleri olumsuz etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları belirtti:

“KKTC pandemi ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alırken, başta ekonomi, turizm ve yükseköğrenim ile diğer sektörlerimizin, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle daha da güçlü olarak ayağa kalkacağından kuşkum yoktur. Tarım sektörümüz de Anavatan’dan gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına ulaşmasıyla büyük bir hamle yapacak, bolluk ve bereket artacaktır.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bunları başaracağımızdan eminim. Kuşkuya ve endişeye gerek yoktur, önümüzde aydınlık yarınlar vardır. Daha da ileriye gideceğiz.

Bu pandemi sürecinde sağlık altyapımızı daha da güçlendirirken, KKTC’nin 37. yıl dönümü olan 15 Kasım 2020 tarihinde Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Pandemi Hastanesi’nin açılışını yapmıştık. Diğer ihtiyaçlarımızın yanı sıra, aşı ihtiyacımız da Anavatan Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenlerle, Anavatan Türkiye ile Sayın Erdoğan’a halkım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”



