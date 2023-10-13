KKTC’den Azerbaycan’a çıkarma

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak için aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, otel temsilcileri, üniversite temsilcileri, halk dansları ekiplerinin de bulunduğu 200 kişilik heyetle Azerbaycan’a gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak, bazı temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Aynı etkinliğe katılacak olan Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise önceki gün Bakü’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada kardeş devlet Azerbaycan’la ekonomik, ticari ve siyasi bağları geliştirmek üzere bu ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu gidişin bir ilk niteliğinde olduğunu, iki devlet arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve kökleşmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de tekrarladı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Tatar, İsrail-Filistin’e işaret etti, bölgede istikrar sağlanmadığında ne olduğunun buradan görülebileceğini ifade etti.

Aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, otel temsilcileri, üniversite temsilcileri, halk dansları ekiplerinin de bulunduğu geniş heyetle Bakü'ye gideceklerini belirten Tatar, Türk dünyasının kopmaz bir paçası olarak bağların her anlamda geliştirilmesi için bu ziyaretin düzenlendiğini vurguladı.

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunduğuna işaret eden ve bu bağlamda temsiliyetin arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Bakü’de yapılan toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını açık ve net ifade ettiğinin de vurguladı.

