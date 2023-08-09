KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı

Rum basını, KKTC’de 15 bini aşkın İranlının yaşadığını belirtti ve özellikle İskele’de inşaat faaliyetlerinde bulunan ve Rum mallarını yağmaladığı iddia edilen Afik Grubu'nun müşterilerinin çoğunu İranlıların oluşturduğunu kaydetti

KKTC’de, iş insanı, öğrenci ve sade vatandaş olarak yaşayan İranlılar, dünkü Rum basınında konu oldu.

Politis gazetesi “İş Yapıyorlar, İkamet Ediyorlar, Öğrenim Görüyorlar ve Kıbrıs Rum Malı Satın Alıyorlar-Sahte Devlet, Özel Teşviklerle İranlılar İçin Çekici Bir Destinasyon Haline Geldi” başlıklı haberinde, İranlı iş insanları, öğrencileri ve vatandaşları için Kıbrıs’ın kuzeyinin cennete dönüştüğünü yazdı.

Gazete, KKTC’de 15 bini aşkın İranlının yaşadığını, bunlar arasında daimi adresi KKTC olanların yanısıra hem Türkiye, hem KKTC’de faaliyet gösteren iş insanları, öğrenciler bulunduğunu belirtti.

Gazete, özellikle İskele bölgesinde inşaat faaliyetlerinde bulunan ve Kıbrıs Rum mallarını yağmaladığı iddia edilen Afik Grubu'nun müşteri portföyünün çoğunu İranlıların oluşturduğunu anımsattı.

ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımların ardından İranlıların KKTC ve Türkiye’de faaliyette bulunmayı seçtiğini yazan gazete, KKTC’nin İranlı yatırımcıları cezbetmek için teşviklerde bulunduğunu iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İran Büyükelçisini başkanlığa çağırarak, bu durumu protesto ettiğini belirten gazete, İranlı elçinin yanıtının ise “İran devletinin, istediği yerde faaliyet göstermesi konusunda bir iş insanını engellemesinin mümkün olmadığı” yanıtını verdiğini yazdı.

KKTC’yi tercih eden İranlı turist sayısında da artış gözlemlendiğini yazan gazete, KKTC Turizm Bakanının bu konudaki açıklamasına da atıfta bulundu.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Turizm Planlama Dairesi istatistiklerine göre, 2023'ün ilk yarısında ülkeye gelen Iranlı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye yakın bir artış gösterdi.

2022 yılının ilk 6 ayında KKTC'ye giriş yapan İranlı sayısı 13 bin 152 olarak kayıtlara yansırken, 2023'ün Ocak-Haziran periyodunda bu sayı 19 bin 244 oldu.

Ülkede iş, eğitim ve oturum amaçlı kaç İranlının yaşadığı ise bilinmiyor.

