KKTC’de oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oy verme işlemleri bugün sona eriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de ikinci tur oylama işlemleri 20 Mayıs’ta başladı.

Seçmenler, KKTC’de oy verme işlemlerinin son günü olan bugün saat 22.00’ye kadar, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklardan herhangi birinde oy verebilecek.

Güzelyurt’ta iki gün süren oy verme işlemi 21 Mayıs’ta sona erdi.

Seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik yapılmadı.

KKTC’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından, oylar Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.

