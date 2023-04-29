KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu

KKTC Meclisi, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne gözlemci üye olarak kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne (TÜRKPA) gözlemci üye olarak kabul edildi.TÜRKPA 12’nci Genel Kurulu dün TBMM ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 12’nci TÜRKPA Genel Kurulu’nda, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne gözlemci üye olarak kabul edildi.Ankara'daki genel kurulda Meclis Başkanı Töre'ye, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli eşlik etti.Toplantıda, Şentop ve Töre yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan meclis başkanları veya yardımcıları da konuşma yaptı.TÜRKPA Dönem Başkanı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada, “Bugün KKTC’nin TÜRKPA’da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de TÜRKPA 12.Genel Kurul toplantısında konuştu. Başkan Töre daha sonra, TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısında katılımcılara hitaben konuşma yaptı.Töre, Türk dünyasının siyasi birlikteliğinden doğan etkin gücün, orta koridorun geliştirilmesiyle ulaşacağı büyük ekonomik potansiyeli ve enerji kaynaklarının pazarlara hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması neticesinde ortaya çıkacak refahın, önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için gerekli tüm altyapıyı sağlayacağını belirtti.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin açıklama yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.Bu onay ile TÜRKPA’ya Macaristan’dan sonra ikinci gözlemci üye olan devlet statüsünün elde edildiğini belirten Hasipoğlu, “Başta TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a ve bundan sonra devletimizi uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için beraberce yol yürüyeceğimiz ve bizlerin üyeliğine olumlu oy veren Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Meclis heyetlerine teşekkürü borç bilirim” dedi.TÜRKPA’ya ilişkin bilgiler aktaran Hasipoğlu, şunları kaydetti:“Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da yer alan Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan,Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının imzaladığı anlaşma ile kurulmuştur.TÜRKPA, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilmezliği, eşitlik, birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine saygıyı benimser. Üye ülkelerin birbirleriyle ve üçüncü taraflarla işbirliğini bu ilkelerin ışığında yürütmeyi kabul eden bir birliktir.TÜRKPA, parlamento diplomasisinin geliştirilmesi suretiyle, üye ülkeler arasındaki mevcut bağları her alanda güçlendirmeye katkı sunar. Ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi; tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması ve böylece refahın yükseltilmesi; sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi TÜRKPA'nın temel amaçları arasında yer almaktadır.”