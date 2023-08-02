Türkiye'de kredi kartı ile yapılacak yurt dışı harcamalara taksit yasağı getirilmesi KKTC turizmi için endişeye neden oldu. Seyahat Acenteleri Birliği, hükümetten, KKTC'nin bu kararın dışında tutulması için girişimde bulunmasını istedi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Türkiye’de yurt dışı seyahatlerine getirilen kredi kartı taksit yasağının, KKTC ekonomisini yaralayacağını belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde alınmaya başlanan ve yurttaşların tüketim harcamalarını kısmayı amaçlayan daraltıcı önlemlerin bir parçası olduğunu anladığımız bu kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörümüze öldürücü darbe indirilmiş olacaktır. Herkesin de bildiği gibi, KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlere dayanmakta; çarşımız onların yaptığı harcamalar ile ayakta durmaktadır. Arasta dışındaki çarşı merkezlerimizde alış-veriş yapan turistlerin kahir ekseriyeti Türkiye’den gelen misafirlerimizdir. Bu uygulama, Türk turistlerin KKTC’ye gelmesini caydıracağı gibi, çarşıda yapılan alış-verişlerin ciddi şekilde azalmasına da neden olacak ve KKTC ekonomisi bir bütün olarak ciddi yaralar alacaktır."

Açıklamada Hükümete konuyla ilgili gerekli girişimleri başlatma çağrısı yapıldı.

SAYDAM

Öte yandan Ekonomist Mehmet Saydam da, Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verildiğini belirtti ve bunu "KKTC turizmine büyük darbe" olarak nitelendirdi

Mehmet Saydam'ın değerlendirmesi şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu aldığı bir karar ile; "Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verilmiştir" kararı alınmıştır. Diğer bir ifade ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tatil yapmak veya adaya gelmek için, adada konaklamak dahil taksitle yapılacak olan hizmet alımlarında taksitlendirme sayısı sıfırlanmıştır. Bu karar ile anlaşılıyor ki Türkiye’de bulunan Turizm işletmelerinin iç piyasa taleplerini yükseltmek adına kendi iç pazarındaki potansiyelini teşviklendirmek istiyor. Veya Türkiye’de kazanılan paranın başta Turizm sektörü olarak Türkiye’de harcanmasını istiyor. Türkiye’de finansal istikrarın güçlenmesi adına sıkı para politikalarına geçiş elbette beklenen bir uygulamaydı. Ancak bu kararın KKTC ekonomisinde başta turizm olmak üzere birçok alanda ciddi sıkıntı yaratacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkede var olan bunca Turizm işletmesinin, acentelerin ve dahi yolcu sayısındaki artışı ile canlanan ada ekonomisinin bu karar karşısında akıbeti belli değildir.

Başta Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler, acenteler ve bu sektörden ekonomik devinim yaratan tüm diğer alt ve yan sektörler derhal toplanarak bu kararın düzeltilmesini talep etmelidir. Bu karar içerisine "KKTC Hariç" ibaresi mutlak surette eklenmelidir.

Tabi bu karara bağlı konuşulacak daha çok şey var. Örneğin KKTC de yaşayan birçok kişinin KKTC de faaliyet gösteren şube Bankalarına ait Kredi Kartları var. Bunlar ne olacak... Türkiye den adaya gelecek binlerce öğrencimiz havayollarından taksitle bilet alamayacak, acentelerin de taksit yapması yasak !!! Çok sektör var olumsuz etkilenecek. Bu yüzden sektör temsilcilerini birlik olup hareket etmeye davet ediyorum...”

