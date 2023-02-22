banner913
banner885
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
6 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
4 0
 
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
5 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
9 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
18 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
36 0
banner915

KKTC polisinden deprem bölgesine takviye

banner476

Polis Genel Müdürlüğünde görevli 10 İtfaiye Personeli daha dün Hatay’a gönderildi

banner825
KKTC polisinden deprem bölgesine takviye
Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, depremden etkilenen şahıslara insani yardım yapmak ve yürütülecek çalışmalarda diğer ekiplere destek olmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğünde görevli 10 İtfaiye Personeli daha dün Hatay’a gönderildi. Daha önce deprem bölgesine gönderilen diğer 10 İtfaiye Personeli de, Hatay İlinin Antakya bölgesindeki insani yardım çalışmalarına katkı yapmaya devam ediyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.