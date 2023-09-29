“KKTC'nin tanınma süreci başladı”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk devleti adına İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğimiz var fakat orada yeni adımların atılmasını bekliyoruz. KKTC'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim" dedi

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin başkenti Washington'daki değerlendirme toplantısında konuştu.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk devleti adına İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğimiz var fakat orada da yeni adımların atılmasını bekliyoruz. KKTC'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Zorlu geçecek bir sürecin başladığının farkında olduklarını ve "hayal görmediklerini" söyleyen Ertuğruloğlu, "Bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilk defa resmi adımız var ve bayrağımızla 'gözlemci üye' olmamız çok anlamlı ve önemli." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sadece Azerbaycan'ın değil çeşitli devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasına geleceğini öngörmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl ve bu yıl, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda, uluslararası camiaya, Genel Kurul gibi bir platformda açık açık bu çağrıyı yapması, KKTC'nin tanınmasını talep etmesi ve bizlerle ticari, ekonomik, siyasi ilişkiler kurulmasını gündeme getirmesi son derece anlamlı ve önemli."

Ertuğruloğlu, 1963'te Ada'daki sorunun başlamasından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesini, Türk tarafını muhatap almamakla eleştirerek, şunları söyledi:

"Güvenlik Konseyi' derken 5 daimi üyeyi kastediyorum. Kıbrıs sorununu yaratan bu yapıdır. Kıbrıs sorununu hala daha dünya gündeminde tutan da bu yapıdır. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi çok anlamlıdır ve dünya, bunu her geçen gün artık kavramaya başlamıştır."

Ertuğruloğlu, Rum kesiminin "şımartıldığını" söyleyerek, "Çünkü dünya, kendilerini şımartmış ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye tanıyarak BM Genel Kurulu'nda üye devlet diye oturtuyor. Bu avantajlarını yaşadıkları sürece Rum tarafının, Kıbrıs Türkü ile eşitliğe dayalı herhangi bir yeni ortaklığa gelmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

