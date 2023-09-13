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KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na Sağlık Ataşesi Atandı

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KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na Sağlık Ataşesi Atandı
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KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na yeni bir Sağlık Ataşesi atanmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nde Paramedikal Hizmetler Sınıfı altında bulunan 1. Derece Hastane Amiri Beste Akın Özyavaş, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sağlık Ataşesi olarak görev yapacak.

Bu atama, 55/2002 sayılı "Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası" ile 15/2013 sayılı "Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası" uyarınca gerçekleştirilmiştir. Beste Akın Özyavaş'ın yeni görevi, KKTC ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, Sağlık Ataşesi olarak atanmış olan Beste Akın Özyavaş'a yeni görevinde başarılar diler ve kendisinin KKTC ile Türkiye arasındaki sağlık işbirliğine katkıda bulunacağına inanır.

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