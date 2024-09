KKTC Fbider, Fenerbahçeli kadınları unutmadı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için mesaj yayınladı.



Tam 41 bin 663 isimsiz kahramanla tarih yazılan bir gündü 20 Eylül 2011.



3 Temmuz Fetö kumpasının ardından, Fenerbahçe'ye zarar vermek için uğraşan kirli yapının bitmeyen kötülüklerinden biri, farkında olmadan tarihi bir dönüm noktasına dönüştü o gün.



Fenerbahçe için verilen seyircisiz oynama cezası, Türk futbol tarihinde ilk kez sadece 'kadınlar ve çocuk' seyircilere çevrilmişti. Birçok kişi bu düzenlemeyi kahkaha ile karşılamış, sosyal medya kendini komik zannedenlerin esprileri dönmeye başlamıştı.



Ta ki maç anına kadar...



Fenerbahçeli kadınlar, unutulmaz bir güne imza attı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu tam 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarı ağırladı 20 Eylül'de.



Bir an olsun desteği eksik etmediler, tribünde coşku hiç dinmedi. Hep bir ağızdan "Buradayız, Fenerbahçe Yıkılmaz" diye haykırdılar.



İşte o günden sonra, 20 Eylül tarihi Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olarak ilan edildi.



Bu özel gün için önce Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yayınladı, ardından KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği...



KKTC Fbider Başkanı Burçin Aliusta imzalı açıklamada Atatürk'ün izinde ilerleyen sarı lacivert efsane için kadının yeri ve önemine vurgu dikkat çekiciydi. Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de Fenerbahçeli kadınların kulübün ve asırlık değerlerin temsiliyetinde büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirtti Aliusta.



Fenerbahçe'nin olduğu her alanda, kadınların ön saflarda yer aldığını vurgulayan KKTC Fbider Başkanı; Dr. Ayten Salih Berkalp, Eda Erdem, Birsen Vardar gibi isimlerin hem Türk sporuna yaptığı hizmetleri hatırlattı, hem de her anlamda gençliğe örnek oluşlarını...



KKTC Fbider Başkanı Burçin Aliusta başta KKTC Fbider kurucu üyelerinden Fenerbahçe efsanesi Dr. Ayten Salih Berkalp olmak üzere, bütün Fenerbahçeli kadınların 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı.



Ve bu özel günde Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlemek isteyen tüm sarı lacivertli taraftarları, Mod Cafe'de kurulacak Lefkoşa tribününe davet etti.