“KKTC, büyük potansiyele sahip”

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, KKTC’nin büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti ve ekledi: “KKTC cennetten bir köşe. Türkiye’den daha çok ziyaretçi gelip bu güzellikleri görmeli”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük potansiyele sahip olduğunu, kendilerinin de bu potansiyeli en üst seviyeye çıkartacak projeleri önemsediklerini söyledi.

TİKA’nın Lefkoşa ofisinin Aralık 2019’da açılmasının ardından, yaklaşık 3 sene gibi bir süreçte ulaştığı proje sayısı ve çeşitliliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kayalar, “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz” dedi.

TİKA’nın KKTC’deki ofisinin en son açılan, en yeni ofislerinden biri olduğunu söyleyen Kayalar, “60 ülkede 62 ofisimizin sonuncusunu 2019 Aralık ayında burada açtık. TİKA bir kalkınma ve iş birliği ajansı. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetlerde de en çok önem gösterdiği şey, gittiği ülkelerin potansiyelleriyle ilgili projeler geliştirme. Bizler projelerimizle, KKTC’nin de bu anlamda potansiyelini en yükseğe çıkarma amacındayız” ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, kapasite geliştirme, gelir getirici faaliyetler gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Serkan Kayalar, Lefkoşa ofisinin açılmasının ardından sahada hızlı bir şekilde öncelik analizlerinin yapıldığını, KKTC yetkilileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun görüşmeler ve birçok bölgeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özetle, KKTC’nin ihtiyacı olan alanların bir öncelik değerlendirmesi yapıldı. KKTC gerçekten çok büyük potansiyele sahip bir yer. Bu manada bizler bu potansiyeli üst seviyeye çıkartacak projeleri önemsiyoruz. Tarım bu alanların başında, gençlerimize özellikle çok önem veriyoruz. Gençlerimizin burada katma değer üretecek, buraya aidiyetlerini yükseltecek işlere her zaman destek veriyoruz. KKTC’de kadınlarımızla yaptığımız projelerin katma değeri de bizim için her zaman çok değerli oldu.”

KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayalar, “KKTC bizim için çok özel bir yere sahip. Öncelikle bu ziyaretlerimizde hissettiğimiz ilk şey, derin karşılıklı bir muhabbet. Kıbrıs Türkü’nün bize duyduğu muhabbeti biz burada derinden hissediyoruz. Bu karşılıklı bir his. Bir kere her geldiğimizde çok güzel duyguları heybemize alarak Türkiye’ye dönüyoruz. Aynı zamanda da gurur duyuyoruz. Buranın potansiyelini, buranın gençlerini, Kıbrıs Türkü’nün şuurunu gördüğümüz zaman da, bizler geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

“KKTC cennetten bir köşe. Her köşesine gittiğimiz zaman da bu güzelliklerle karşılaşmak da aynı zamanda bize de iyi geliyor” diyen Kayalar, Türkiye’den daha çok ziyaretçinin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini söyledi.