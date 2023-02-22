“KKTC birinci derece deprem kuşağında değil”

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Salih Saner: “KKTC için de 7 veya 8 şiddetleri konuşuldu. Kesinlikle böyle birşey yoktur. KKTC birinci derece deprem kuşağında değildir”

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Salih Saner, depremler konusunda açıklama yaptı.

Salih Saner, deprem haritalarında KKTC alanının daha emin bir bölge olarak göründüğünü vurguladı.

Salih Saner’in açıklaması şöyle:

“Deprem konusunun hassas olduğu bu günlerde dikkatli olun deniliyor. Ben yerbilimciyim dikkatli olmaya bilgi üstüne bilgi geliştirmem diye bakıyorum. Oturdum şunu yaptım. Bazı literatür bilgilerine girerek ve de AFAD ile MTA’nın fay ve deprem haritalarını yorumlayarak Kıbrıs adasına uzanımlarını araştırdım (Şekil 1). Aktif fay haritasında Hatay’dan güneybatıya uzanan bir zon var denizden Limasol güneyine uzanır.

Doğuda Kıbrıs’tan 200 kilometre uzaktadır. Bu fay şayet oynarsa Kıbrıs’ta hissedilebilir ve şiddetli ise yıkım da yapabilir. Yıkımdan ziyade Tsunami riski de oluşturabilir. Hatay kırığı ne zaman buralara gelir bilemeyiz. Beşparmaklardaki ölü iki fayımız var. Onlar Misis dağlarından uzanan faylardır ve Hatayla denkleştirilmelleri ne derece doğru olur. Diğer bir yaptığım da Kıbrıs deprem riski verilerinden ve Türkiye Deprem risk haritasından yararlanarak. Türkiye’nin rizk zonlarını Kıbrıs’la korrele ederek Kıbrıs risk haritasını oluşturdum. (Şekil 2). Bu haritada görüldüğü üzere KKTC alanı daha emin bir bölge olarak görünüyor denince Tüm Kıbrıs’ı söylemiyoruz. Birinci derece deprem bölgesi değildir. TV’lerde demeç vermekten öteye birşeyler oluşturmalıyız. Tekrar edeyim benim haritalarım da deneştirmeye muhtaçtır. Bilimde yüzde yüz herşey çözülemez o zaman bilim olmaz. Bu haritaları da geliştirilmesi gerekir.

Maalesef Depremle ilgili felaket tellalığı ile insanların duyguları rahatsız edilmekte. Bilgi kadar konuşulması gerekirken bilinmeyen senaryolar ortaya atılmakta ve bu kişiler kendi aralarında da anlaşamayarak medyada bilgi kirliliğine neden olmaktadırlar. Yerbilimleri için itibar sarsıcı bu durumu yerbilimciler onaylamıyor. Şöhret olma veya menfaat sağlama uğruna, ben bilmiştim, 8 şiddetinde 20 yıl 40 yıl sansasyonel yorumlar yapılıyor. Hepsi bitti hiç bilmedikleri KKTC için de 7 veya 8 şiddetleri konuşuldu. Kesinlikle böyle birşey yoktur. Deprem çevremizde olur ve bizde de hissedilebilir.

KKTC’de ticari binalar haricinde (onları bilmiyoruz) halkımız evlerini yaparken malzeme kaçırmayı düşünmemişlerdir. KKTC birinci derece deprem kuşağında değildir. Yakın çevredeki depremlerden etkilenebilir ama şu tarih bu şiddet verilemez. İlgililer görevdedir. Deprem yanı sıra trafikle ilgilensek derim.”

