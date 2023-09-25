KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı yarın “KKTC’nin 50. Yıl Vizyonu” toplantısıyla tanıtılıyor

KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı, yarın Başbakan Ünal Üstel ve bakanların katılımıyla “KKTC 50. Yıl Vizyonu” isimli toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplantı yarın saat 11.30’da Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alacak.

