KKTC 40 yaşında... KKTC’nin kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı, Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı’nda törenler düzenleniyor Türk Yıldızları saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi bugün açılıyor

15 Kasım 1983’te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü bugün tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, dün akşam üstü KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılıyor. Ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan’dan heyetler de KKTC’nin 40’ıncı yıl coşkusuna ortak oluyor.

-Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığında tebrik kabul edecek.

Şehitler Anıtı'nda saat 08.00'de yerel tören düzenlendi.



Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ise saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

-Resmi geçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmi geçitle sona erecek.

- Müze açılacak, Türk Yıldızları gösteri yapacak

Bugün saat 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılacak.



Türk Yıldızları ise saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Türk Yıldızları gösterisi öncesinde Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Atatürk Anıtı’nda saat 14.00-15.00 saatleri arasında KKTC’yi selamlayacak.

-Cumhurbaşkanlığında resepsiyon

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bu akşam saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlenecek. Resepsiyonda “KKTC 40. Yıl Marşı” ilk kez kamuoyuna sunulacak.

“KKTC 40. Yıl Marşı”nı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu seslendirecek.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe ve bucaklarda da törenler düzenlenecek. Ayrıca çeşitli sportif etkinlikler yapılacak.

-Gemiler limanlarda

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri, 15 Kasım dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapıyor.

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açık olacak.

