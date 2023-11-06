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Kızılyürek Bağımsızlık Yolu ile görüştü

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

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Kızılyürek Bağımsızlık Yolu ile görüştü
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Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre Kızılyürek ile görüşmede, Bağımsızlık Yolu’ndan Genel Sekreteri Umut Ersoy, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.
Açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs’ta ve dünyada yaşanan olaylar ve gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklerin daha görünür olması için ortaya konan eforun ve Türkçe’nin Avrupa dili olması için yapılan girişimler hakkında bilgi verildi. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan karma evlilik mağdurları konusunun da irdelendiği belirtilen toplantıda, karma evlilik konusunun ortak bir mücadele alanı olduğu vurgulandı.
Görüşmede taraflar ayrıca ilerde iş birliklerinin daha da artması, ortaklaşılan alanlarda birlikte hareket edilmesi niyetlerini de ortaya koydu.
 
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