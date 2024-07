Kıyı Emniyeti binasının yapımı için sözleşme imzalandı

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin Genel Müdürlük ve İdari İşleri İşletim Merkezi Binası’nın ikinci etap yapım projesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda sözleşme imzalandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle uzun zamandır tamamlanamayan proje kapsamındaki binalar, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin ve de Gemi Trafik İzleme Sistemleri’nin merkez üssü olarak hizmet verecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ile Taner Yolcu Construction Ltd. Direktörü Taner Yolcu tarafından imzalanan sözleşme çerçevesinde tamamlanacak Genel Müdürlük ve İdari İşleri İşletim Merkezi Binası, Gazimağusa Limanı içerisinde yer alıyor.

Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı ihaleyi, KDV hariç 35 milyon 684 bin TL bedel ile kazanan Taner Yolcu Construction Ltd.’in söz konusu projeyi 20 Mayıs 2025’te tamamlaması bekleniyor.