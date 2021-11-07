banner583
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
99 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
24 0
 
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
30 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
8 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
215 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
74 0
banner661
banner726

KITSAB'ya yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi

banner476

banner714
KITSAB'ya yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi
banner721

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) 32. olağan genel kurulunu tamamladı. KITSAB’tan yapılan açıklamada, genel kurulda belirlenen yönetim organlarının birliği salgın sonrası turizmine taşıyacak, yeni zorlukların göğüslenmesine ve  değişime uyum sağlanmasına yardımcı olmak için mücadele vereceği kaydedildi.

Açıklamadaşu ifadelere yer verildi:

“Salgın sonrasında turizm, biraz daha zor ve daha değişik olacak; müşterilerimiz daha özel hizmetler bekleyecektir. Hem biz, hem sektörümüz, hem de ülkemiz değişmek zorunda.

Bu değişime ayak uydurmaya çalışırken acentelerimizin birliğini ve dayanışmasını sağlamak hepimiz için büyük önem taşıyor. Yeni dönemde başlıca görevimiz, bu yenilenmeyi doğru şekilde yapmak için çalışmak olacaktır. Gerek sektörümüzün paydaşları, gerekse hükümetlerle kuracağımız ilişkiler, özellikle bu amaca dönük olacaktır.

Yeni dönem, çok daha zorlu geçecektir ama birlik ve bütünlük içinde bütün bu zorlukları aşacağımıza inanıyor; genel kurula katılım gösteren tüm birlik üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.”

Genel Kurıl’da oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları ise şöyle:  

Yönetim Kurulu:

Orhan Tolun     : Başkan

Oğuz Akançay  : Asbaşkan

Gökalp Alpler   :  Sekreter

Ömer  Beyoğlu  :  Sayman

Doğan  Yalkı         :  Faal Üye

Tolga Rahvancıoğlu      :  Faal Üye

Artunç Gürkut : Faal Üye

Denetleme Kurulu  :

Hüseyin Tabur                                      

Özlem  Gazi Küçük                              

Hasan  Alşan        

Disiplin Kurulu:

Mustafa Şanverdi

Ebru Sönmez

Şükrü  Tolgalı

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.