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KITSAB'dan Sucuoğlu'na tepki

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KITSAB'dan Sucuoğlu'na tepki
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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu “Pazartesi gününden itibaren KKTC’ye  turuncu ülkelerden gelecek yolcuların uçağa binmeden PCR test sonucu ibraz etmesi gerekeceği” yönündeki karar ve açıklamasından dolayı eleştirdi.

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Göreve başladığı günden beri turizmin önemine vurgu yapan ve ekonomik durgunluğu turizm gelirlerini artırarak aşmayı düşündüğü izlenimini yaratan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün akşam Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamayı büyük bir hayret, üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşıladık” denildi.

Açıklamada, Sucuoğlu’nun Ercan’da yaptığı inceleme sonucunda  bu kararla Ercan’daki yığılmanın da böylece ortadan kaldırılacağını söylemesine, “Sayın Başbakan, ‘kaotik’ diye nitelendirdiği durumu aşmanın yolunu, Ercan’ı ‘yolcu trafiğine kapatarak’ bulmuş oldu” diyerek tepki verildi.

Bu kararla, hükümetin “kapatma kararlarıyla”  halkın yaşadığı ekonomik yıkımı daha da derinleştireceğinin anlaşılmış olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurda girişlerin diğer ülke örneklerindeki gibi düzenleneceğini duyurduğu halde bundan geri adım atmayı seçen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu kararından sonra, turizm sektörü paydaşlarının, bir ‘hayatta kalış mücadeles’” başlatmak zorunda oldukları açıktır. Yurda girişler yasaklanmışken, turizm sektöründen gelir elde etmeyi düşünen bütün paydaşlarımız ile birlikte gerekli değerlendirmeyi yapacağımızdan ve gerekli adımları atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir”.

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