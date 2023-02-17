“Kişinin rızası olmadan kesinti yapmak, zimmete para geçirmektir”

Demokrat Parti’nin (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden devletin maaşlardan yapacağı “ deprem kesintisi” hakkında açıklamalarda bulundu.
Serdar Denktaş, “Türkiye ile birlikte büyük bir felaketi yaşadık. Halkımız gönüllülükle katkı yapmaya çalıştı. Gönüllü olarak yardımlarını yapmaya devam edeceklerinden kuşkum yok. Ne yazık ki Hükümetimizin aldığı ‘bir yıl boyunca kesinti’ bu gönüllülük esasına darbe vurur nitelikte” dedi.
“Herhangi birinin maaşından kişinin rızası olmadan kesinti yapmak zimmete para geçirmekle eş değerdir” diyen Denktaş, bu girişimin aynı zamanda Türkiye aleyhtarı söylemlere zemin hazırladığını ifade etti.
Denktaş, “Bu kararın geri çekilerek maaşlı kesimden gönüllülük esasına dayalı katkı talebinde bulunulması halinde çok daha yüksek bir rakama ulaşılacağından eminim” açıklamasında bulundu.
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