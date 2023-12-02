Kırsal kesim arsalarının altyapıları için 100 milyon

Sınırüstü Mormenekşe kırsal kesim arsaları su altyapı projesi başladı. Başbakan Üstel, kırsal kesim arsaları altyapılarının bitmesi için 100 milyon TL ayırdıklarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Sınırüstü Mormenekşe kırsal kesim arsaları su altyapı projesi başladı. Proje 310 parseli kapsıyor.

Projenin başlangıcı nedeniyle Sınırüstü köyünde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, törende yaptığı konuşmada, gençler köyüne yerleşsin diye verilen kırsal kesim arsalarının amacına uygun kullanılmasını istedi.

Altyapıları eksik olan arsaların altyapılarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve bundan dolayı ortaya konan mazeretlerin sona ereceğini ifade eden Oğuz, kırsal kesim arsalarının hak sahipliği olduğunu ve bölgede yerleşimi amaçladığını, ekonomik durumu olmayanlara verildiğini anlattı, “başka amaçla kullanmayın” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Bu projenin özel bir proje olduğunu çünkü Erdoğan’ın kendisini buraya gönderirken, köylere gitmesini, kırsal kesimi ihmal etmemesini ve halkla iç içe olmasını istediğini anlatan Feyzioğlu, Başbakan Üstel’in de bilgisi dahilinde, Türkiye ve KKTC arasındaki anlaşmalar kapsamında, ülkeyi daha da iyi noktaya nasıl taşırız diye çalıştıklarını ifade etti.

Sınırüstü kırsal kesim arsalarında altyapı sıkıntısı olduğunu duyduktan sonra proje geliştirdiklerini belirten Feyzioğlu, Sınırüstü Mormenekşe kırsal kesim arsalarına yönelik çalışma yaptıklarını, ancak bir kısmını değil tamamını yapmak için kaynak geliştirdiklerini söyledi.

Projenin 310 parseli kapsadığını ve biteceğini ifade eden Feyzioğlu, yolların da yapılacağına işaret etti.

“Hayalimiz ortak geleceğimiz bir” sloganıyla kardeşlik hukuku içerisinde KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için bu yatırımların yapıldığını ifade eden Feyzioğlu, devletin ilelebet yaşaması için yaptıkları projelerin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak kuruldukları günden itibaren ülkede eksik bırakılan ne varsa sonuna kadar takip edip bitirecekleri sözünü verdiklerini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Erdoğan’ın katkılarıyla gençlerin susuz yaptığı evlere su dağıtımı gerçekleştirileceğini, ardından da yolların yapılacağını söyledi.

Önceliğin yarım kalan projeler olduğunu ancak gençlerin ön planda tutulduğunu işaret eden Üstel, gençlerin ülkesinde yaşaması, bu topraklara tırnaklarını geçirmesi için gereken her yatırımı yapacaklarını kaydetti.

Kırsal kesim altyapı eksikliklerini gidereceklerini ifade eden Üstel, kırsal kesime yönelik düşük faizli kredi projeleri hazırladıklarını da söyledi.

Gençlerin ülkesine vatanına bayrağına sahip çıkması, ülkesinde kalması için ilk ev projesi ile kırsal kesim kredisi sonrası sosyal konut projelerini de geliştireceklerini belirten Üstel, 2024 yılında 100 milyon TL’lik bir kaynağı kırsal kesim arsaları altyapılarının bitmesi için ayırdıklarını kaydetti.

Sosyal konut projelerini de Anavatan’ın desteği ile hayata geçireceklerini ifade eden Üstel, her zaman yanlarında olan Türkiye’ye teşekkür etti.

