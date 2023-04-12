Kırsal kesim arsalarında alt yapılar tamamlanıyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim arsalarında eksik olan, ihtiyaç duyulan altyapıları belli bir program çerçevesinde tamamlamaya çalıştıklarını vurguladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bu yıl içerisinde, kırsal kesim arsalarında yapılan altyapı çalışılmaları hakkında açıklama yaptı.

Öztürkler, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “‘Her hafta bir köyümüze hizmet götürme’ sözümüz doğrultusunda daha önceden verilmiş olan kırsal kesim arsalarında eksik olan, ihtiyaç duyulan altyapıları belli bir program çerçevesinde tamamlamaya çalışıyoruz” söyledi.

Öztürkler, “Ocak ayı itibarıyla 8 farklı köyümüzde; Aygün, Gaziköy, Köprülü, Alaniçi, Paşaköy, Vadili, Yenierenköy ve Arslanköy’de yürüttüğümüz elektrik altyapı çalışmaları neticesinde daha önceden altyapısı eksik olan kırsal kesim arsaları üzerinde inşaatına başlayan veya bitirmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek 32 haneye elektrik akımı bağlanmıştır” dedi.

“Yine farklı iki köyümüzde konutlarını tamamlamış 46 parsele ve 56 kırsal kesim arsamızdaki su altyapıları tamamlanmıştır” diyen Bakan Öztürkler, koydukları hedefler doğrultusunda hizmete devam ettiklerini ve Bostancı’da 15 yıl önce verilen kırsal kesim arsalarında bulunan 45 parsele giden asfalt yol altyapısının da bu yılının ilk aylarında tamamlandığını belirtti.

31 farklı köyde ise Konut Edindirme Birimi tarafından yapılan inceleme sonucunda, daha önceden konut yapılan kırsal kesim arsalarının altyapı ihtiyaçlarının teknik ekiplerce tespit edildiğini ve 31 farklı köyde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Öztürkler, “2023 yılı içerisinde inşaatlarını tamamlamış kırsal kesim arsalarında eksik altyapı kalmaması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

