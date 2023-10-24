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Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu

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Girne-Alsancak çevre yolunda dört yol trafik ışıklarında kırmızı ışıkta geçen 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç, yeşil ışıkta geçen ancak aşırı süratli olan 21 yaşındaki Yusuf Temel yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada Gürtunç yaşamını yitirdi, Temel yaralandı

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Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu
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Ülke dün sabaha ve yeni haftaya ölümlü kaza haberiyle uyandı.
Girne-Alsancak çevre yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç yaşamını yitirdi. 
Kaza saat 07.10’da, Girne - Alsancak çevre yolunda Eziç Restoran yakınındaki dört yol trafik ışıklarında meydana geldi.
79 yaşındaki Mehmet Gürtunç, yönetimindeki MK 606 plakalı aracı ile güneye doğru seyrederken trafik ışıkları kavşağına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde karşıya Bahar Sokak’a doğru hareket etti ve o esnada Alsancak istikametine doğru tarafında yeşil ışık yanan ancak aşırı süratli olan 21 yaşındaki Yusuf Temel yönetimindeki UP 025 plakalı araçla çarpıştı.
Feci kazada MK 606 plakalı araç sürücüsü 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan UP 025 plakalı araç sürücüsü Yusuf Temel kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bu kazayla birlikte ülkede bu yıl trafikte ölenlerin sayısı 40’a yükseldi.
 
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