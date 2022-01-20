Kırık bira şişeleriyle birbirlerine saldırdılar

Lefkoşa’da Nijeryalı iki üniversite öğrencisi birbirlerine kırık bira şişeleriyle saldırdı, iki öğrenci de yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Tecavüzkâr Alet taşıma Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar Abiola Afeez Adelaju ve Gideon Eyitemi Apoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı Abiola Afeez Adelaju ve zanlı Gideon Eyitemi Apoh’un Yaralama ve Tecavüzkar Alet taşıma Kavga Rahatsızlık methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.01.2022 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da Terminal bölgesinde Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altunçay Market arka kısmında Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Abiola Afeez Adelaju, 181 promil alkol etkisindeyken tasarrufunda bulundurduğu kırık bira şişesi ile 25 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Gideon Eyitemi Apoh’un sol ön koluna 10cm'lik, sağ üst kol dirseğine 5cm kesi atmak suretiyle yaralarken, Apoh ise yine elindeki kırık bira şişesi ile Adelaju’nun ön koluna 5 cm'lik kesi atmak suretiyle birbirlerini yaraladı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile aranmakta olan emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceklerinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

