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Kiralık araç kazaya neden oldu

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Çatalköy’de dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

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Kiralık araç kazaya neden oldu
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Çatalköy’de dün trafik kazası meydana geldi. Kaza saat 09:30 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi.
54 yaşındaki Mehmet Emek, yönetimindeki ZRD 185 plakalı kiralık araç ile kuzey istikemetine doğru seyretiği sırada, Acapulco kavşağına geldiği zaman karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Girne - Tatlısu Anayoluna dönüşe geçmesi sonucu o osnada karşı istikametten gelmekte olan 47 yaşındaki Çetin Çolak yönetimindeki VE 525 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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