Kiralar uçuyor!

Ev ve dairelerin kiraları fena yakıyor! Ev sahipleri hem döviz cinsinden kiraları artırdı hem de peşinatları. Bir yandan TL’nin değer kaybı diğer yandan pahalılık kiracıları perişan ediyor



Ülkede faaliyette olan üniversiteler sayesinde öğrenci ülkesi olmaya adayız ama yetersiz yurt olanakları nedeniyle kiralık ev ve dairelerde kalmak zorunda olan öğrencileri bezdiriyoruz.

Özellikle son birkaç haftadır, öğrenci kesiminin artan kira maliyetlerine yönelik şikâyetlerinde artış var.

Sadece öğrenciler değil, kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar da bu şikâyetlere katılıyor. Alım gücünün günden güne düştüğü ülkemizde her gün yeni bir zam haberi ile sarsılan vatandaş, artık başını sokabilecek uygun fiyatlı bir ev dahi bulamaz oldu.

Kira fiyatları günden güne artış göstererek vatandaşın canına tak ettiği noktaya getirdi. Hem öğrenciler hem de kiracı vatandaşlar “ev sahipleri bindikleri dalı kesiyor ama farkında değiller” diyor.

ASGARİ ÜCRET KADAR KİRA

Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ülkemizde kiralık 1+1 daire fiyatları dahi en düşük 270 sterlin civarında.

Başka deyişle bugünkü kurla 5 bin 580 TL. Bu fiyatlarla bir ailenin nasıl hayatını sürdüreceği ise akıllarda soru işareti olarak yerini korumaya devam ediyor.

Bir ev kiralamak için hâlihazırda ev sahipleri zaten 2 depozito ya da 6 aylık, yıllık ücretleri toplu talep etmeye devam ederken, vatandaş emlakçı komisyonundan kaçmak için soluğu sosyal medya platformlarında almaya başladı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından sosyal medya platformlarına ‘ev aranıyor’ ilan veren vatandaşlar artık ‘vicdanlı ev sahibi’ aranıyor çağrısı yapıyor. Açılan ilanların altına yorum yapan diğer vatandaşlar ise ülkede gelenin son noktayı gözler önüne seriyor.

KİRALAR STERLİN BAZINDA DAHİ ARTTI

Öte yandan, KKTC genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları 2022 yılın ilk üç ayında (birinci çeyrekte) %6.84 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise %9.58 oranında yükseliş gösterdi.

Reidin Data Analytics işbirliği ile oluşturulan 101evler Emlak Endeksi 2022 1. Çeyreği verilerine göre Girne genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları son üç ayda %6.04, son bir yılda %7.92 yükseliş gösterdi. Lefkoşa genelinde son üç ayda %6.13, son bir yılda ise %7.12 artan kiralar, Mağusa genelinde son üç ayda %6.86 oranında, son bir yılda %18.64 oranında çıktı.



