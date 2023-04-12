“Kimse bana ‘karanlıkta kaldık’ demesin”

El-Sen Başkanı Cesurer: “Bugünden sonra yaşanan elektrik kesintileri, devre dışı kalan santrallerle ilgili herhangi bir şekilde girişimimiz olmayacak. Kopan koptuğu yerde kalacak. Hiç kimse bana çıkıp da ‘aman karanlıkta kaldık. 2 tane tavuk vardı buzlukta, onu atacağım’ diye söylenmesin”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, ülkenin geleceğinin birilerine devredilmesine seyirci kalamayacaklarını kaydederek, “Bugünden sonra yaşanan elektrik kesintileri, devre dışı kalan santrallerle ilgili herhangi bir şekilde girişimimiz olmayacak. Kopan koptuğu yerde kalacak” dedi.

Cesurer, eylemleri kapsamında, sadece can ve mal güvenliği için polis ve itfaiyenin talebi doğrultusunda müdahale edeceklerini bildirdi.

Cesurer, yaptığı açıklamada, “AKSA ile nikahı tazelemek amacıyla” yapılmaya çalışılan yasa düzenlemesine karşı Sendika olarak 15 gündür iyi niyetlerini sürdürerek ve toplumu düşünerek bakım onarım çalışmalarına ve arızalara müdahale etmeye devam ettiklerini, ancak dünden sonra herhangi bir müdahalede bulunmayacaklarını söyledi.

“Çünkü bundan ötesi yok. Bu ülkede raporlara baktığımız zaman sadece şu an itibarıyla ödenen 30 milyon doları aynı şekilde bir 15 yıl daha bu toplumun ödemesine bizler seyirci kalamazdık” ifadelerini kullanan Cesurer, sadece can ve mal güvenliğine müdahale edeceklerini duyurdu.

“Zaten ülkenin dingili koptu. Bu da son kalesidir. Bunu biz toplum adına savunmak zorundayız. Hiç kimse bana çıkıp da ‘aman karanlıkta kaldık. 2 tane tavuk vardı buzlukta, onu atacağım’ diye söylenmesin” diyen Cesurer, iki tavuğun toplumun geleceğinden önde olamayacağını savundu.

Cesurer, şu an Kıb-Tek’teki uygulamalar sonucundaki maliyetlere değinerek, bu maliyetlerin büyük bir gerekçe olmadığını, niyet varsa erken bir şekilde kurumun toparlanabileceğini söyledi; Kıb-Tek’in 2012 ve 2018 yıllarındaki kurumlar vergisini ödeyen ve yatırımlarını yapan durumunu örnek verdi.

“Kıb-Tek’in parası olmadığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını ileri süren Cesurer, “Şu anda Kıb-Tek’in gelir giderlerine baktığımızda 382 milyon TL var. 140 milyon üzerinde de kasada mevcut” diye konuştu. Cesurer, Kıb-Tek’in kendi ayakları üzerinde durması ile ilgili yapması gerekenler olduğunu kaydetti.

“ÜLKE ZATEN KARARMIŞTIR. BIRAKIN IŞIK YANMIŞ YANMAMIŞ”

Cesurer, “bu ülke zaten kararmıştır. Bırakın ışık yanmış yanmamış. İnsanlarımızın genel moral motivasyonuna baktığımızda herkes ülkesinden ümidini kesti. Her şey güllük gülistanlık olsa da bir tek elektriğimiz olmasa” diye konuştu.

Cesurer, Ülkenin belkemiği ve ikinci büyük ekonomik gücü olan elektriğin tek bir şirkete devredilemeyeceğini, bunun için 15 gündür sokakta olduklarını, gerekirse bir ay daha sokakta olacaklarını kaydetti.

