Cumhurbaşkanı Tatar, maaş kesintileri için ‘Anayasa'ya aykırıdır’ diyen de var ama şimdi bu durumda kim mahkemeye gidebilecek. Kamuoyu vicdanıdır bu” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de, “Burası Önemli” adlı canlı yayın programına katılarak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çocuklarımızın adlarını yaşatacak bir kapalı spor salonu yaptırmak için elimizden gelen tüm imkânları seferber ettik. Gazimağusa’da bir anıt yapımı için de çalışıyoruz. Bu acı bitmez. Çocuklarımızın ve kayıplarımızın acısı hep içimizde yaşayacak.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'deki son durumu da takip ettiklerini, felaketin en büyüğünün Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu felaket için yüzyılın felaketi denildiğini ama böyle şiddetli bir depremin dünya tarihinde çok az görüldüğünü belirtti.

KKTC’de de bir dayanışma ruhu oluştuğunu ve yaşanan süreçte Kıbrıs Türkü'nün beraberce bir şeyleri yönetebileceğini gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkes gönül birliği içinde çalışma yaptı. Yaralar sarılır ama üzüntü kalır. Kayıplarımızı unutmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tamirat gerektiren okullar ve öncelikler için maaşlardan yüzde 1-2 kesinti yapılacak. Bu kesintilerin ne kadarının nereye gideceği konusunda şu an bir şey diyemem ama nerelere harcandığı kalem kalem kayıt altına alınacaktır. Kamuoyunun bu şeffaflığı görmesiyle yardımlar daha da artacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kesintiler için ‘Anayasa'ya aykırıdır’ diyen de var ama şimdi bu durumda kim mahkemeye gidebilecek. Kamuoyu vicdanıdır bu” dedi.

