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Kıbtek planlı elektirik kesintisi

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Kıbtek planlı elektirik kesintisi
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PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)
18 Nisan 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
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