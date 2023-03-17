Kıbtek planlı elektirik kesintisi

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

17 Mart 2023 Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 13:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na elektrik verilemeyecektir.