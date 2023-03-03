Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

3 Mart 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Askeri Birlikler ve Alayköy 1.Etap ağıllar bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.