banner913
banner885
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
4 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
5 0
 
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
8 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
10 0
Zelenskiy:
Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"
12 0
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
12 0
Avrupa’nın zirvesinde tek kayıp Barcelona’dan
Avrupa’nın zirvesinde tek kayıp Barcelona’dan
20 0
banner915

Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

banner476

banner825
Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti
PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)
1 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 12:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.