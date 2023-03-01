Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

1 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 12:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.