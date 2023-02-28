Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

28 Şubat 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu S Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.