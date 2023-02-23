Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti





(GİRNE İLÇESİ)

23 Şubat 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Ersalahi Tatil Köyü, Santa Fe Edremit Sitesi ve Fikri Terkan Edremit Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir.