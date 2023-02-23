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Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

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PLANLI KESİNTİ

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Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti


(GİRNE İLÇESİ)
23 Şubat 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Ersalahi Tatil Köyü, Santa Fe Edremit Sitesi ve Fikri Terkan Edremit Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 
 (LEFKE İLÇESİ)
21 Şubat 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Yeşilırmak ve Yeşirırmak sınır kapısına elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
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