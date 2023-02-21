Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)
21 Şubat 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Yeşilırmak ve Yeşirırmak sınır kapısına elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.