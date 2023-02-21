Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

21 Şubat 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Yeşilırmak ve Yeşirırmak sınır kapısına elektrik verilemeyecektir.