Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

17 Şubat 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Şht. Gani Gümüş Sok., Mehmet Sokollu Sok., Alpay Başaran Sok., Ali Avcı Sok., Sosyal Sigortlar Dairesi ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.