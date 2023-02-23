banner913
banner885
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
5 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
22 0
 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
14 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
20 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
10 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
banner915

“Kıbrıs’ta 8’den büyük deprem tehlikesi her zaman var”

banner476

Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Kıbrıs’ta 8’den büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin her zaman bulunduğunu vurguladı

banner825
“Kıbrıs’ta 8’den büyük deprem tehlikesi her zaman var”
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve 10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından deprem konusu Kıbrıs’ta da gündemin birinci sırasında yer almayı sürdürürken, Türkiye’den deprem uzmanları, Kıbrıs’ta deprem olasılığını değerlendirdi.
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirlerinin görüşüne başvurduğu Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ortak görüşü Kıbrıs’ta bir deprem yaşanma riskinin her zaman var olduğu, ancak bunun hemen olacak gibi yorumlanmaması yönünde… Öte yandan, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu görüşünü dile getirirken, bunun karayı fazla etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. 
Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alanda hemen bir deprem olacak gibi bir durumun söz konu olmadığını söyledi.
Pampal, Kıbrıs'ın tarihinde şiddeti 8'den büyük depremler olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta 8’den büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin her zaman bulunduğunu söyledi.
Böyle bir durumda Türkiye’nin Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs’ın bundan etkilenmesinin olası olduğunu ifade eden Pampal, Kıbrıs’ın, Kıbrıs yayı diye adlandırılan bölge içinde yer aldığını, deniz altında bir hareketlenmelerin her zaman mümkün olduğunu kaydetti.
Pampal, kırılmanın Arap ve Anadolu levhasını etkilediğini, dolayısıyla fayın Afrika levhasından bağımsız hareket ettiğini belirterek, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alan için hemen “kırıldı kırılacak” demenin doğru olmadığını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.