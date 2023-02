“Kıbrıs’ta 8’den büyük deprem tehlikesi her zaman var”

Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Kıbrıs’ta 8’den büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin her zaman bulunduğunu vurguladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve 10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından deprem konusu Kıbrıs’ta da gündemin birinci sırasında yer almayı sürdürürken, Türkiye’den deprem uzmanları, Kıbrıs’ta deprem olasılığını değerlendirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirlerinin görüşüne başvurduğu Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ortak görüşü Kıbrıs’ta bir deprem yaşanma riskinin her zaman var olduğu, ancak bunun hemen olacak gibi yorumlanmaması yönünde… Öte yandan, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu görüşünü dile getirirken, bunun karayı fazla etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alanda hemen bir deprem olacak gibi bir durumun söz konu olmadığını söyledi.

Pampal, Kıbrıs'ın tarihinde şiddeti 8'den büyük depremler olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta 8’den büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin her zaman bulunduğunu söyledi.

Böyle bir durumda Türkiye’nin Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs’ın bundan etkilenmesinin olası olduğunu ifade eden Pampal, Kıbrıs’ın, Kıbrıs yayı diye adlandırılan bölge içinde yer aldığını, deniz altında bir hareketlenmelerin her zaman mümkün olduğunu kaydetti.

Pampal, kırılmanın Arap ve Anadolu levhasını etkilediğini, dolayısıyla fayın Afrika levhasından bağımsız hareket ettiğini belirterek, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alan için hemen “kırıldı kırılacak” demenin doğru olmadığını belirtti.