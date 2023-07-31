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Kıbrıslı Türk genç piyanist Can Sakkaoğlu, Musica Mundi’de burslu eğitim görecek

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Sakkaoğlu Uluslararası Oda Müziği Festivali’ne katıldı

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Kıbrıslı Türk genç piyanist Can Sakkaoğlu, Musica Mundi’de burslu eğitim görecek
Uluslararası başarıları bulunan Kıbrıslı Türk genç piyanist Can Sakkaoğlu, Avrupa’nın en prestijli müzik okullarından biri olan Musica Mundi’yi burslu kazandı.
Sakkaoğlu, 16-30 Temmuz’da Belçika’da Musica Mundi Genç Yetenekler Uluslararası Oda Müziği Festivali’ne katıldı.
16 yaşındaki Can Sakkaoğlu, altı yıldır eğitimine piyanist Rauf Kasimov’la devam ediyor.
8 uluslararası ödülü bulunan genç yetenek, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de de birçok festival ve etkinlikte yer aldı.
Türkiye’nin ünlü sanatçısı Fazıl Say’ın da konser verdiği Musica Mundi’de ustalık sınıflarına ve çok sayıda oda müziği çalışmalarına katılan Can Sakkaoğlu, genç sanatçıların verdiği oda müziği konserinde piyano çaldı.
English School of Kyrenia’da bu yıl 11. sınıfı tamamlayan Can Sakkaoğlu, eylülden itibaren konser piyanisti olmak için eğitimine Belçika’da Musica Mundi’de burslu olarak devam edecek.
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